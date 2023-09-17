Прервалась рекордная серия Ферстаппена из 10 побед подряд в «Формуле-1»

Прервалась рекордная серия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из 10 побед подряд в «Формуле-1».

Нидерландец финишировал на пятом месте в гонке в Сингапуре. Победная серия двукратного чемпиона «Формулы-1» длилась с этапа в Майами, который проходил с 5 по 7 мая 2023 года.

Также прервалась серия «Ред Булл» из 15 побед подряд, которая также являлась рекордной в истории «Королевских гонок».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 сентября в Японии.