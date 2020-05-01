Последняя гонка бразильского «Волшебника». Смерть Сенны потрясла мир «Формулы-1»

В 1994 году бразильский пилот Айртон Сенна перешел из «Макларена» в «Уильямс-Рено», сильнейшую на тот момент команду. Несмотря на завоевание поул-позишн в первых двух гонках сезона, финишировать в них ему не удалось. При этом обе гонки выиграл Михаэль Шумахер на «Бенеттон-Форд», который неожиданно стал главным претендентом на титул. 1 мая 1994 года Сенна участвовал в третьей за свою новую команду гонке — Гран-при Сан-Марино. Он снова выиграл поул, но гонка закончилась для него трагически.

На старте гонки болид финна Юрки Ярвилехто заглох и в него, набирая скорость, врезался Педру Лами (при этом разлетевшимися обломками были ранены трое зрителей, один из них тяжело), и на трассу выпустили машину безопасности, чтобы скорость движения болидов снизилась и можно было убрать обломки. Гонщики ехали за машиной безопасности до 6-го круга. На 7-м круге, втором после ухода машины безопасности и рестарта гонки, машина Сенны сорвалась с трассы в повороте «Тамбурелло» и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины была около 310 километров в час, после этого Сенна успел затормозить и замедлить машину, но все же скорость в момент удара о стену составляла примерно 211 км/ч.

Когда стало понятно, что Сенна остается неподвижным в машине, гонка была остановлена, к месту аварии прибыли медики. Когда Сенну достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни, ему сделали трахеостомию. У Айртона был геморрагический шок и большая кровопотеря. В течение десяти минут медицинская бригада пыталась остановить кровотечение и стабилизировать состояние пилота. Затем, прямо с трассы, ввиду большой серьезности повреждений, минуя медицинский центр, на вертолете Сенна был доставлен в госпиталь и подключен к аппарату искусственного дыхания.

После проведенного обследования стало ясно, что мозг Сенны мертв и шансов на его выход из комы не осталось. Поэтому медики приняли решение прекратить искусственно поддерживать жизнь его тела. Как выяснилось позже, при столкновении правое переднее колесо оторвалось вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове, при этом металлический кусок подвески пробил его шлем и нанес смертельную травму.