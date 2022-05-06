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Сегодня, 16:16

Пилоты «Альпин» будут использовать обновленное днище болида на «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр сообщил, что Фернандо Алонсо и Эстебан Окон будут использовать обновленное днище болида на «Гран-при Майами».

«Обновления, которые мы подготовили для нашего болида, в Имоле сработали в соответствии с ожиданиями, что прекрасно свидетельствует о том, что работа команда себя окупает. В результате усилий команды новое днище, которое мы опробовали на машине Фернандо Алонсо, в этот уик-энд будет установлена на обоих болидах», — приводит слова Сафнауэра Motorsportweek.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/05/05/alpine-confirms-ocon-will-have-upgraded-floor-in-miami/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
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