Пилоты «Альпин» будут использовать обновленное днище болида на «Гран-при Майами»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр сообщил, что Фернандо Алонсо и Эстебан Окон будут использовать обновленное днище болида на «Гран-при Майами».

«Обновления, которые мы подготовили для нашего болида, в Имоле сработали в соответствии с ожиданиями, что прекрасно свидетельствует о том, что работа команда себя окупает. В результате усилий команды новое днище, которое мы опробовали на машине Фернандо Алонсо, в этот уик-энд будет установлена на обоих болидах», — приводит слова Сафнауэра Motorsportweek.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.