Леклер получит новый двигатель перед «Гран-при Майами»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит новый двигатель на «Гран-при Майами», сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, команда планировала внести изменения после уик-энда в Майами, но для того, чтобы оставаться впереди «Ред Булл», было принято решение внести изменения сейчас.

Леклер лидирует в личном зачете пилотов. Идущий на втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла» отстает от него на 27 очков.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.