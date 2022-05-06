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Сегодня, 21:01

Леклер получит новый двигатель перед «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит новый двигатель на «Гран-при Майами», сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, команда планировала внести изменения после уик-энда в Майами, но для того, чтобы оставаться впереди «Ред Булл», было принято решение внести изменения сейчас.

Леклер лидирует в личном зачете пилотов. Идущий на втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла» отстает от него на 27 очков.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-ala-anteriore-con-il-carico-differenziato/10296103/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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