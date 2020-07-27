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Пилотов «Формулы-1» обяжут поддержать акцию против расизма

20:44
Гонщики &quot;Ф-1&quot; принимают участие в антирасистской акции. Фото AFP
Гонщики &quot;Ф-1&quot; принимают участие в антирасистской акции. Фото AFP

Руководство «Формулы-1» и FIA организуют акцию протеста против расизма перед стартом «Гран-при Великобритании», сообщает BBC.

Все пилоты получат специальные футболки, которые необходимо будет надеть. Каждый пилот может выбирать, будет он вставать на одно колено или нет.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал «Формулу-1» за неорганизованное проведение акции против расизма перед «Гран-при Венгрии».

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