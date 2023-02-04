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Сегодня, 23:08

Серхио Перес: «И я, и Ферстаппен хотим выиграть титул, поэтому должны ставить команду на первое место»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил о своих чемпионских амбициях в 2023 году.

Последние два титула выиграл напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я упорно тружусь вместе с командой, стараюсь максимизировать потенциал машины. Это самое главное, если мы хотим показать хорошие результаты в предстоящем сезоне.

Мы должны работать вместе. В то же время мы оба хотим выиграть титул. Поэтому необходим компромисс, мы должны всегда ставить команду на первое место.

У нас четкая стратегия — максимизировать потенциал болида. А мы считаем, что машина хорошая. Мы не в курсе, что делают соперники. Нужно просто вложить все усилия в болид. Надеюсь, он будет достаточно быстрым и позволит выигрывать гонки», — цитирует пилота PlanetF1.

Ред Булл
Серхио Перес
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