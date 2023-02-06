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Сегодня, 17:12

Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Презентация «Уильямса».
Фото Williams
Презентация «Уильямса».
Фото Williams
Презентация «Уильямса».
Фото Williams
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Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023.

С этого года титульным спонсором «Уильямса» стала компания Gulf Oil, ранее сотрудничавшая с «Маклареном».

Презентация "Уильямса". Фото Williams
Презентация «Уильямса».
Williams

Сама машина FW45 сейчас находится в финальной стадии сборки, она выйдет на трассу 13 февраля в Сильверстоуне, где команда проведет обкатку в формате съемочного дня.

Презентация "Уильямса". Фото Williams
Презентация «Уильямса».
Williams

Выступать за команду будут Алекс Албон и Логан Сарджент.

Уильямс
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