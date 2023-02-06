Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023
Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023.
С этого года титульным спонсором «Уильямса» стала компания Gulf Oil, ранее сотрудничавшая с «Маклареном».
Презентация «Уильямса».
Williams
Сама машина FW45 сейчас находится в финальной стадии сборки, она выйдет на трассу 13 февраля в Сильверстоуне, где команда проведет обкатку в формате съемочного дня.
Презентация «Уильямса».
Williams
Выступать за команду будут Алекс Албон и Логан Сарджент.
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