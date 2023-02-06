Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023

Команда «Уильямс» представила новую ливрею на сезон-2023.

С этого года титульным спонсором «Уильямса» стала компания Gulf Oil, ранее сотрудничавшая с «Маклареном».

Презентация «Уильямса». Williams

Сама машина FW45 сейчас находится в финальной стадии сборки, она выйдет на трассу 13 февраля в Сильверстоуне, где команда проведет обкатку в формате съемочного дня.

Презентация «Уильямса». Williams

Выступать за команду будут Алекс Албон и Логан Сарджент.