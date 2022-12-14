Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:49

Сайнс поделился мнением о назначении Вассера на должность руководителя «Феррари»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал назначение Фредерика Вассера на должность руководителя команды.

Вассер сменит на этом посту Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.

«Да, я уже общался с Вассером. Я давно с ним знаком — еще по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено». Нам нужно дать ему время. «Феррари» очень большая команда, нам всем нужно будет время. Цель на сезон-2023 — постараться добиться большей стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик наших возможностей», — приводит слова Сайнса журналист Альберт Фабрега.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.

Источник: Журналист Альберт Фабрега
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину
Грипп в России 2022 — последние новости
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андретти надеется, что его заявка на создание команды «Ф-1» будет одобрена в ближайшее время

Перес: «Для меня многое значит, что я внес вклад в победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости