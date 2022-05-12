Ферстаппен: «В Майами классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1»

Ферстаппен считает, что трасса в Майами подходит для картинга, но не для «Ф-1»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил трассу «Гран-при Майами».

«Я думаю, что с точки зрения трассы мы можем улучшить несколько участков. Шикана из 14-го и 15-го поворотов — довольно непростая связка. Думаю, это классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1». Я помню, что на четырех кругах, которые проехал в пятницу, я чуть не вырубился, потому что ударился о первый поребрик. Голову просто трясет вправо-влево как минимум пять или шесть раз — очень сильно.

Может, даже изменение поребрика сделает шикану более приятной. Но да, она очень медленная, а наши болиды лучше смотрятся в более плавных поворотах», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.