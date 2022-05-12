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Сегодня, 13:28

Ферстаппен: «В Майами классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1»

Ферстаппен считает, что трасса в Майами подходит для картинга, но не для «Ф-1»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил трассу «Гран-при Майами».

«Я думаю, что с точки зрения трассы мы можем улучшить несколько участков. Шикана из 14-го и 15-го поворотов — довольно непростая связка. Думаю, это классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1». Я помню, что на четырех кругах, которые проехал в пятницу, я чуть не вырубился, потому что ударился о первый поребрик. Голову просто трясет вправо-влево как минимум пять или шесть раз — очень сильно.

Может, даже изменение поребрика сделает шикану более приятной. Но да, она очень медленная, а наши болиды лучше смотрятся в более плавных поворотах», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Пилот «Ред Булл» выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

 
Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/verstappen-miami-go-kart-chicane-not-suited-for-f1-cars/10303091/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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