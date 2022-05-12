Норрис надеется, что «Макларен» сможет улучшить болид

Пилот «Макларена» Ландо Норрис надеется, что команда сможет улучшить болид.

«Надеюсь, мы сможем еще немного улучшить болид. Довольно тяжело сказать, что именно мы будем делать дальше. Сейчас мы позади «Мерседеса». И позади «Альфа Ромео». При этом мы ведем интересную борьбу с «Альпин» и «Альфа Таури».

Думаю, что здесь в расстановке сил все довольно просто. «Хаас» тоже находится примерно на том же уровне, что и мы. Так что да, борьба плотная. Так что полагаю, что мы можем претендовать на 5-6 место по скорости.

У нас неплохой темп. Нам просто нужно немного прибавить в скорости, чтобы, скажем так, начать бороться с «Мерседесом» и другими», — приводит слова Норриса Autosport.

После пяти этапов Норрис занимает седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 35 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» с 46 очками находится на 4-й позиции.