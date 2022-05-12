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Сегодня, 17:09

Норрис надеется, что «Макларен» сможет улучшить болид

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис надеется, что команда сможет улучшить болид.

«Надеюсь, мы сможем еще немного улучшить болид. Довольно тяжело сказать, что именно мы будем делать дальше. Сейчас мы позади «Мерседеса». И позади «Альфа Ромео». При этом мы ведем интересную борьбу с «Альпин» и «Альфа Таури».

Думаю, что здесь в расстановке сил все довольно просто. «Хаас» тоже находится примерно на том же уровне, что и мы. Так что да, борьба плотная. Так что полагаю, что мы можем претендовать на 5-6 место по скорости.

У нас неплохой темп. Нам просто нужно немного прибавить в скорости, чтобы, скажем так, начать бороться с «Мерседесом» и другими», — приводит слова Норриса Autosport.

После пяти этапов Норрис занимает седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 35 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» с 46 очками находится на 4-й позиции.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/norris-mclaren-needs-a-little-bit-more-to-fight-mercedes-alfa-romeo/10302768/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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