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Сегодня, 16:18

Хэмилтон заявил, что «Мерседес» не добился прогресса в работе с болидом

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах болида команды.

«К сожалению, мы не добились прогресса — сейчас мы демонстрируем ту же скорость, что и в первой гонке. Так что нужно продолжать попытки исправить ситуацию. К сожалению, за эти пять гонок мы не добились прогресса. Надеюсь, что в какой-то момент это случится, пока же нужно продолжать работать, стараться изменить происходящее.

Не сказал бы, что в Майами все прошло плохо. Мы можем как-то бороться с галопированием в зависимости от трассы и условий по ходу дня — в соответствии с ними поднимая или опуская машину. И в Майами все прошло не так уж плохо, мы просто были недостаточно быстры», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

В гонке «Гран-при Майами» Хэмилтон занял шестое место. Его напарник Джордж Расселл стал пятым.

Источник: https://www.racefans.net/2022/05/11/mercedes-havent-improved-in-these-five-races-says-hamilton/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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