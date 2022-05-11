Хэмилтон заявил, что «Мерседес» не добился прогресса в работе с болидом

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах болида команды.

«К сожалению, мы не добились прогресса — сейчас мы демонстрируем ту же скорость, что и в первой гонке. Так что нужно продолжать попытки исправить ситуацию. К сожалению, за эти пять гонок мы не добились прогресса. Надеюсь, что в какой-то момент это случится, пока же нужно продолжать работать, стараться изменить происходящее.

Не сказал бы, что в Майами все прошло плохо. Мы можем как-то бороться с галопированием в зависимости от трассы и условий по ходу дня — в соответствии с ними поднимая или опуская машину. И в Майами все прошло не так уж плохо, мы просто были недостаточно быстры», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

В гонке «Гран-при Майами» Хэмилтон занял шестое место. Его напарник Джордж Расселл стал пятым.