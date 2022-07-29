Макс Ферстаппен: «На сухой трассе мы за «Феррари» не угонимся»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам первых двух практик «Гран-при Венгрии» заявил, что не сможет конкурировать с машинами «Феррари» на сухой трассе.

«Думаю, они чуть впереди. И опередить их, как по мне, будет крайне сложно.

Конечно, до завтра мы постараемся сократить отставание. Возможно, нам поможет погода. На сухой трассе мы не угонимся за ними, а вот под дождем это, быть может, и получится», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, гонка состоится в воскресенье.