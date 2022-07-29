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Сегодня, 19:12

Леклер стал лучшим во второй практике «Гран-при Венгрии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 18,445 секунды.

Вторым стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим — партнер Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвертый результат.

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м.

Напомним, что в первой практике лучший круг показал Карлос Сайнс.

Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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