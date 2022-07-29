Леклер стал лучшим во второй практике «Гран-при Венгрии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 18,445 секунды.

Вторым стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим — партнер Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвертый результат.

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м.

Напомним, что в первой практике лучший круг показал Карлос Сайнс.