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Сегодня, 23:50

Хэмилтон не разочарован вторым местом на «Гран-при Бразилии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он не разочарован тем, что занял второе место на «Гран-при Бразилии».

«Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Мы так много работали в этом году. Если честно, я рад за всю команду, за то, что мы оказались там, где мы есть, за то, что мы боремся за первый ряд, за подиумы и за то, что нам удалось завоевать два первых места. Не ожидали, что будем так быстры, как в этот уик-энд. Это просто невероятно, такой поворот», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Первое место в гонке в Сан-Паулу занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал его партнер по команде Хэмилтон. На третьей строчке расположился гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, его сокомандник Шарль Леклер — четвертый.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет с 18 по 20 ноября.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12746505/sao-paulo-gp-live-updates-from-interlagos-as-mercedes-seek-first-win-of-season-with-george-russell-on-pole
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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