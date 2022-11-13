Хэмилтон не разочарован вторым местом на «Гран-при Бразилии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что он не разочарован тем, что занял второе место на «Гран-при Бразилии».

«Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Мы так много работали в этом году. Если честно, я рад за всю команду, за то, что мы оказались там, где мы есть, за то, что мы боремся за первый ряд, за подиумы и за то, что нам удалось завоевать два первых места. Не ожидали, что будем так быстры, как в этот уик-энд. Это просто невероятно, такой поворот», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Первое место в гонке в Сан-Паулу занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал его партнер по команде Хэмилтон. На третьей строчке расположился гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, его сокомандник Шарль Леклер — четвертый.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет с 18 по 20 ноября.