Сайнс: «Досадно, что соперники из «Мерседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Расселла»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Бразилии». Он занял третье место.

«Думаю, в целом это была хорошая гонка. Вначала у нас возникла пара проблем с возгоранием тормозов. Из-за этого пришлось пойти на тактику с тремя пит-стопами, которая, учитывая износ, была не самой быстрой. После этого я старался атаковать, чтобы достать Переса. Думаю, мы можем бы довольны результатом. Досадно, что соперники из «Мерседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Расселла», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Первое место в гонке в Сан-Паулу занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. На третьей строчке расположился Сайнс, Шарль Леклер — четвертый.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет с 18 по 20 ноября.