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Сайнс: «Досадно, что соперники из «Мерседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Расселла»

Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Бразилии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Бразилии». Он занял третье место.

«Думаю, в целом это была хорошая гонка. Вначала у нас возникла пара проблем с возгоранием тормозов. Из-за этого пришлось пойти на тактику с тремя пит-стопами, которая, учитывая износ, была не самой быстрой. После этого я старался атаковать, чтобы достать Переса. Думаю, мы можем бы довольны результатом. Досадно, что соперники из «Мерседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Расселла», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Первое место в гонке в Сан-Паулу занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. На третьей строчке расположился Сайнс, Шарль Леклер — четвертый.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет с 18 по 20 ноября.

Источник: skysports
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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