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Сегодня, 16:27

Перес — о Ферстаппене: «Если у него есть два титула, то благодаря мне»

Перес заявил, что Ферстаппен завоевал свои чемпионские титулы благодаря ему
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о поведении своего напарника и двукратного чемпиона мира «Формулы-1» Макса Ферстаппена.

Австрийский коллектив попросил Ферстаппена отдать позицию Пересу на заключительных кругах «Гран-при Бразилии». Нидерландец ответил команде, что не будет этого делать по ряду причин. Сразу после финиша мексиканец сказал, что это показывает каков Ферстаппен на самом деле.

«После всего, что я для него сделал, это разочаровывает. Если у него есть два титула, то благодаря мне. Мы всегда будем ставить команду выше собственных интересов. Важно ли получать равные возможности? Да, безусловно. В противном случае смысла нет, на мой взгляд», — приводит слова Переса Marca.

Позже Ферстаппен заявил, что поможет напарнику на «Гран-при Абу-Даби», если это потребуется.

32-летний мексиканец борется с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером за второю строчку в личном зачете. Перед финальной гонкой в Абу-Даби оба пилота имеют по 290 очков.

Финал сезона-2022, который состоится в Абу-Даби на трассе «Яс Марина», пройдет с 18 по 20 ноября.

Источник: https://www.marca.com/en/f1/2022/11/13/63716092268e3ebb6f8b456b.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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