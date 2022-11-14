Перес заявил, что Ферстаппен завоевал свои чемпионские титулы благодаря ему

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о поведении своего напарника и двукратного чемпиона мира «Формулы-1» Макса Ферстаппена.

Австрийский коллектив попросил Ферстаппена отдать позицию Пересу на заключительных кругах «Гран-при Бразилии». Нидерландец ответил команде, что не будет этого делать по ряду причин. Сразу после финиша мексиканец сказал, что это показывает каков Ферстаппен на самом деле.

«После всего, что я для него сделал, это разочаровывает. Если у него есть два титула, то благодаря мне. Мы всегда будем ставить команду выше собственных интересов. Важно ли получать равные возможности? Да, безусловно. В противном случае смысла нет, на мой взгляд», — приводит слова Переса Marca.

Позже Ферстаппен заявил, что поможет напарнику на «Гран-при Абу-Даби», если это потребуется.

32-летний мексиканец борется с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером за второю строчку в личном зачете. Перед финальной гонкой в Абу-Даби оба пилота имеют по 290 очков.

Финал сезона-2022, который состоится в Абу-Даби на трассе «Яс Марина», пройдет с 18 по 20 ноября.