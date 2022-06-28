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Хэмилтон о расистских высказываниях Пике: «Такому мышлению нет места в нашем спорте»

Хэмилтон высказался по поводу расистских высказываний в свой адрес со стороны Пике
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался по поводу расистских высказываний в свой адрес со стороны бразильского гонщика Нельсона Пике.

«Это больше, чем просто высказывание. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и установки всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать», — написал Хэмилтон в своем Twitter-аккаунте.

Ранее «Формула-1» и «Мерседес» осудили расистские высказывания Пике в адрес Хэмилтона.

69-летний бразилец в интервью прокомментировал столкновение британца и нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в рамках «Гран-при Великобритании» (2021 год). Он использовал в отношении британца термин «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.

Источник: https://twitter.com/LewisHamilton/status/1541750081296244736?s=20&t=O4weEojY0MNPIXbzcPfaGA
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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«Формула-1» и «Мерседес» осудили расистские высказывания Пике в адрес Хэмилтона
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