Чемпион «Формулы-1» считает, что Ферстаппен и Леклер разыграют титул в этом сезоне

Британский гонщик, чемпион «Формулы-1» 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о титульной гонке в этом сезоне.

«Мне кажется, титул между собой разыграют Макс и Шарль. Причем нужны несколько сходов от Макса, чтобы случилась борьба. Я также не исключаю, что «Мерседес» найдет волшебное решение. Но с учетом исторических тенденций, все указывает на битву этих двух пилотов.

Отрыв Ферстаппена кажется большим, но пара неудач — и 50 очков отрыва будут потеряны. Ситуация очень плотная и все может развернуться в любую сторону. «Феррари» мешали механические проблемы, но Макс с этим сталкивался на старте сезона", — цитирует Хилла Daily Mirror.

В личном зачете текущего сезона «Формулы-1» лидирует гонщик «Ред Булла» Ферстаппен с 175 очками. На втором и третьем местах расположились пилоты «Феррари» Серхио Перес и Шарль Леклер, у которых 129 и 126 очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» на 6-м месте с 77 очками.