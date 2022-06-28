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Сегодня, 13:25

«Формула-1» и «Мерседес» осудили расистские высказывания Пике в адрес Хэмилтона

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

«Формула-1» и «Мерседес» осудили расистские высказывания бразильского гонщика Нельсона Пике в адрес британца Льюиса Хэмилтона.

69-летний бразилец в интервью прокомментировал столкновение Хэмилтона и нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в рамках Гран-при Великобритании. Он использовал в отношении британца термин «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.

«Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме и не имеют места в обществе. Хэмилтон является невероятным послом нашего спорта и заслуживает уважения. Неустанные усилия Льюиса по увеличению разнообразия и инклюзивности являются уроком для многих», — говорится в заявлении «Формулы-1», которое приводит Uol.

В «Мерседес» также отреагировали на слова Пике.

«Мы самым решительным образом осуждаем любое использование расистских или дискриминационных высказываний любого рода. Хэмилтон возглавляет усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим поборником разнообразия на трассе и за ее пределами. Вместе мы разделяем видение разнообразного и инклюзивного автоспорта, и этот инцидент подчеркивает фундаментальную важность дальнейшего стремления к светлому будущему», — заявили в «Мерседес».

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/2022/06/27/nelson-piquet-usa-termo-racista-para-se-referir-a-lewis-hamilton.htm
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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