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Сегодня, 17:36

Хэмилтон сомневается в своей победе на «Гран-при Венгрии»

Руслан Минаев
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свои шансы на «Гран-при Венгрии».

«Я бы не сказал, что «Мерседес» на данный момент сделал такой же большой шаг вперед, как «Макларен» к этой же стадии сезона в 2009 году. Так что я сомневаюсь в победе на Хунгароринге. Но посмотрим, мы не сидим сложа руки, стараемся доработать машину.

Я обожаю Хунгароринг. Судя по всему, в Будапеште будет жарко все выходные, эти условия нам подходят. Очень надеюсь, что нам удастся приблизиться к «Ред Булл» и «Феррари» и показать хороший результат», — цитирует Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.

«Гран-при Венгрии» пройдет в Будапеште с 29 по 31 июля.

В личном зачете «Формулы-1» в текущем сезоне лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — 233 очка. Идущий на втором месте пилот «Феррари» Шарль Леклер отстает от него на 63 очка. Хэмилтон идет шестым со 127 очками.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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