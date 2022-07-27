Хорнер высказался о директиве ФИА по борьбе с галопированием

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о директиве ФИА по борьбе с галопированием болидов.

«В последних 3-4 гонках мы почти не видели никаких проблем с галопированием. Мне кажется, здравый смысл должен все-таки возобладать, и никто не станет полностью переписывать правила.

Более того, учитывая потолок бюджетов команд «Формулы-1», менять регламент на следующий сезон уже слишком поздно. Я думаю, что у маленьких команд могут возникнуть серьезные проблемы, у них просто нет ресурсов, чтобы отреагировать на эти изменения. Нужно мыслить логически.

И я сильно сомневаюсь, что в данном случае можно вести речь о вопросе безопасности пилотов. В конце концов, команды сами решают, какие настройки использовать на своих машинах. От галопирования можно очень легко избавиться, просто для этого придется пожертвовать скоростью. И ФИА не должна решать, насколько конкурентоспособной будет та или иная команда», — приводит слова Хорнера racingnews365.

В директиве, опубликованной 16 июня, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.