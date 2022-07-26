Хэмилтон поражен преимуществом «Ред Булл» на «Гран-при Франции»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал преимущество «Ред Булл» на «Гран-при Франции».

«Я пытался угнаться за Максом Ферстаппеном, но он просто очень быстр. Я вроде бы держался за ним, где-то два круга, но на прямой он отрывается. Думаю, во Франции был один из самых больших дефицитов на прямой. Если ты проигрываешь три или четыре десятых на прямых, с этим ничего нельзя поделать. Так что мы должны работать над тем, чтобы улучшить это в будущем. Я уверен, что есть еще пара мест, где мы могли бы быть лучше», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.com.

«Гран-при Франции» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Хэмилтон, а замкнул тройку его напарник Джордж Расселл.

Следующий этап «Гран-при» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.