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Сегодня, 11:11

Хэмилтон поражен преимуществом «Ред Булл» на «Гран-при Франции»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал преимущество «Ред Булл» на «Гран-при Франции».

«Я пытался угнаться за Максом Ферстаппеном, но он просто очень быстр. Я вроде бы держался за ним, где-то два круга, но на прямой он отрывается. Думаю, во Франции был один из самых больших дефицитов на прямой. Если ты проигрываешь три или четыре десятых на прямых, с этим ничего нельзя поделать. Так что мы должны работать над тем, чтобы улучшить это в будущем. Я уверен, что есть еще пара мест, где мы могли бы быть лучше», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.com.

«Гран-при Франции» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Хэмилтон, а замкнул тройку его напарник Джордж Расселл.

Следующий этап «Гран-при» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-amazed-by-verstappens-pace-advantage-he-was-so-fast
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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