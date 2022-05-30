Ландо Норрис: «Не могу выразить словами, насколько тяжело было управлять болидом на мокрой трассе в Монако»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями о выступления на «Гран-при Монако».

Напомним, что страт гонки был отложен из-за сильного дождя.

«В таких условиях очень сложно идеально выбрать круг для перехода на слики. Как бы то ни было, жаловаться не на что. В таких условиях можно либо выиграть, либо проиграть. В этот раз мы проиграли. Но мы выжили в этой гонке. Не могу даже выразить словами, насколько тяжело управлять болидом «Ф-1» на мокрой трассе в Монако. Это действительно одна из самых пугающих вещей, что я делал в своей жизни. Но вообще было весело — и мы были вознаграждены за наши усилия. Шестым местом я тоже доволен», — рассказал Норрис.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем «Гран-при Монако». Второе место занял гонщик «Феррари» испанец Карлос Сайнс, действующий чемпион мира из «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен стал третьим. Норрис закончил заезд шестым.