«Формула-1» планирует изменить принцип составления календаря на сезон

Руководство «Формулы-1» собирается изменить принцип формировании календаря чемпионата, сообщает Autosport.

Боссы «Ф-1» хотят оптимизировать календарь чемпионата и в основном группировать «Гран-при» по территориальному признаку и месту проведения. В частности в «Ф-1» считают оптимизацию календаря способом бороться с ростом расходов на перевозки.

При этом в «Ф-1» отмечают, что, прежде чем вносить существенные изменения в проект календаря следующего года, посоветуются с организаторами всех «Гран-при».