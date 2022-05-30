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Сегодня, 19:12

«Формула-1» планирует изменить принцип составления календаря на сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Формулы-1» собирается изменить принцип формировании календаря чемпионата, сообщает Autosport.

Боссы «Ф-1» хотят оптимизировать календарь чемпионата и в основном группировать «Гран-при» по территориальному признаку и месту проведения. В частности в «Ф-1» считают оптимизацию календаря способом бороться с ростом расходов на перевозки.

При этом в «Ф-1» отмечают, что, прежде чем вносить существенные изменения в проект календаря следующего года, посоветуются с организаторами всех «Гран-при».

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