Расселл: «Не можем позволить себе, чтобы нас обходили «Альпин» или «Макларен»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о результатах «Гран-при Монако».

«В целом гонка прошла для нас хорошо. На жестких шинах мы порой были быстрейшей машиной на трассе, и это здорово. Но нам нужно постараться повысить уровень прижимной силы и улучшить наш темп в квалификации.

Мы не можем позволить себе, чтобы нас обходили «Альпин» или «Макларен». Нам хватало темпа, чтобы прорваться через пелотон, но не хватало, чтобы соперничать с «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова Расселла GP Fans.

В гонке «Гран-при Монако» Расселл занял пятое место. В личном зачете у него 84 очка и четвертая позиция.