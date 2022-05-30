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Сегодня, 10:30

Расселл: «Не можем позволить себе, чтобы нас обходили «Альпин» или «Макларен»

Расселл доволен результатами гонки «Гран-при Монако»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о результатах «Гран-при Монако».

«В целом гонка прошла для нас хорошо. На жестких шинах мы порой были быстрейшей машиной на трассе, и это здорово. Но нам нужно постараться повысить уровень прижимной силы и улучшить наш темп в квалификации.

Мы не можем позволить себе, чтобы нас обходили «Альпин» или «Макларен». Нам хватало темпа, чтобы прорваться через пелотон, но не хватало, чтобы соперничать с «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова Расселла GP Fans.

В гонке «Гран-при Монако» Расселл занял пятое место. В личном зачете у него 84 очка и четвертая позиция.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/83683/russell-backs-monaco-delay-to-avoid-dangerous-chaos/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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