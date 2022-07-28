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Сегодня, 23:27

Мик Шумахер о возможном переходе в «Астон Мартин»: «Никогда не говори никогда»

Мик Шумахер не стал отрицать возможный переход в «Астон Мартин»
Алексей Еремин
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал возможный переход в команду «Астон Мартин» на смену Себастьяну Феттелю, который объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Очевидно, что в «Хаасе» еще многое предстоит сделать, поэтому сейчас я сосредоточен на этом, а что принесет будущее, мы увидим. Никогда не говори никогда, но очевидно, что сейчас я сосредоточен на Будапеште. «Феррари» заполнен, а «Астон Мартин» нет. Что будет, увидим. Опять же, если у нас будет информация, которой нам нужно будет поделиться, мы сделаем это в нужный момент», — приводит слова Шумахера Gpfans.

35-летний четырехкратный чемпион «Формулы-1» объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Феттель перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/88217/mick-schumacher-sebastian-vettel-aston-martin-switch/
Формула-1
Астон Мартин
Феррари
Хаас
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
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