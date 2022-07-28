Мик Шумахер о возможном переходе в «Астон Мартин»: «Никогда не говори никогда»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал возможный переход в команду «Астон Мартин» на смену Себастьяну Феттелю, который объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Очевидно, что в «Хаасе» еще многое предстоит сделать, поэтому сейчас я сосредоточен на этом, а что принесет будущее, мы увидим. Никогда не говори никогда, но очевидно, что сейчас я сосредоточен на Будапеште. «Феррари» заполнен, а «Астон Мартин» нет. Что будет, увидим. Опять же, если у нас будет информация, которой нам нужно будет поделиться, мы сделаем это в нужный момент», — приводит слова Шумахера Gpfans.

35-летний четырехкратный чемпион «Формулы-1» объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Феттель перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».