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Сегодня, 16:52

Тото Вольфф рассказал о сильных сторонах «Мерседес»

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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о сильных сторонах команды.

«Я думаю, что самое большое преимущество нашей команды — это культура работы. Так называемая иммунная система команды. Она помогает нам работать с правильным настроем, когда нам трудно. Гонщики — часть нашей культуры и нашего менталитета, и они очень редко допускают ошибки, они выжимают максимум из болида.

Они умны, мы видим это на протяжении всего сезона, они никогда не опускают руки. И еще один немаловажный фактор — это наша надежность. Просто нам нужно понять, как раскрыть больше производительности в квалификации и на начальных этапах гонки», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает третье место. У команды 270 очков. На первом месте «Ред Булл» с 396 очками.

Источник: https://racingnews365.com/wolff-reveals-biggest-asset-for-mercedes-in-push-for-victory
Формула-1
Мерседес
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