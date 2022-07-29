Семья Шумахера перевозит Михаэля на новое место

Жена легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна приобрела участок земли неподалеку от города Порт д'Андрайч на испанском острове Мальорка. Немецкий журнал Die Bunte пишет, что Шумахеры намерены использовать это ранчо площадью 54 тысячи квадратных метров в качестве зимней резиденции.

Помимо Коринны и Михаэля, там собираются жить дочь автогонщика Джинна и ее бойфренд Иэн Бетке. Двое последних являются профессиональными наездниками, участниками различных соревнований по конному спорту. Коринна также увлекается лошадьми.

Рядом с ранчо находится особняк стоимостью 47 миллионов долларов, который Коринна, как говорят, купила у президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2017 году. Новые приобретения должны завершить переезд семьи Шумахеров из Швейцарии, где они провели много лет. Коринна считает, что Мальорка с ее теплым климатом — более подходящее место для ухода за Михаэлем, который прикован к постели и не показывается на публике с 2013 года, когда получил тяжелую травмы головы в результате катания на горных лыжах.