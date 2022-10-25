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Сегодня, 21:10

Пилот «Формулы-2» Дуэн выступит за «Альпин» в первой практике на «Гран-при Мексики»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Формулы-2» Джек Дуэн выступит за «Альпин» в первой практике на «Гран-при Мексики».

19-летний австралиец займет место в болиде Эстебана Окона. Выступление на этапе в Мексике станет для гонщика дебютным в «Формуле-1».

В «Формуле-2» Дуэн выступает за команду «Виртуози» и занимает четвертое место в личном зачете за две гонки до конца сезона-2022.

«Гран-при Мексики» в рамках сезона «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 октября.

Формула-1
Альпин
Эстебан Окон
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