Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своем выступлении на «Гран-при США».

«На первом круге начался небольшой хаос в борьбе с двумя пилотами «Макларен», — приводит слова Сайнса Planet F1. — Я пытался защищаться, и в результате оказался впереди, а далее решил пропустить вперед одного из соперников на случай возможного вмешательства стюардов. Но они все равно выписали мне штраф. Это странно. И мне не понравилась вся эта ситуация и действия соперников, потому что я пропустил вперед одного из них, и этого было более чем достаточно. Я действовал искренне и хотел исправить ситуацию. В результате я пропустил вперед Ландо Норриса, а потом на протяжении почти всей гонки застрял за Даниэлем Риккардо. Потом мы запустили волну пит-стопов за счет ранней остановки, но в итоге, опять же, медленный пит-стоп не позволил нам «подрезать» соперника, и в итоге я просто застрял за ним. Так что для меня это была весьма плохая гонка».

По итогам гонки Сайнс расположился на 7-м месте. Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.