Мазепин рассказал о проблеме с подголовником, которая возникла во время гонки «Гран-при США»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблеме с подголовником, возникшей во время гонки «Гран-при США».

«К сожалению, гонка получилась не очень насыщенной. Во втором повороте на первом круге у меня отошел подголовник. Ехать было неудобно — подголовник поднялся и закрыл вид на оба зеркала. Приходилось спрашивать команду, есть ли кто-либо рядом, и надеяться, что никого нет, потому что не знал, могу ли я поворачивать или нет.

А затем мы потеряли время из-за незапланированного пит-стопа. Это сильно все осложнило. Я пилотировал в одиночестве и старался реализовать стратегию с одной остановкой, но с учетом температуры и шин это было невозможно", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Мазепин стал 17-м. Он занял последнее место среди финишировавших.

Победил в гонке пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.