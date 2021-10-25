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Мазепин рассказал о проблеме с подголовником, которая возникла во время гонки «Гран-при США»

08:11
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблеме с подголовником, возникшей во время гонки «Гран-при США».

«К сожалению, гонка получилась не очень насыщенной. Во втором повороте на первом круге у меня отошел подголовник. Ехать было неудобно — подголовник поднялся и закрыл вид на оба зеркала. Приходилось спрашивать команду, есть ли кто-либо рядом, и надеяться, что никого нет, потому что не знал, могу ли я поворачивать или нет.

А затем мы потеряли время из-за незапланированного пит-стопа. Это сильно все осложнило. Я пилотировал в одиночестве и старался реализовать стратегию с одной остановкой, но с учетом температуры и шин это было невозможно", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Мазепин стал 17-м. Он занял последнее место среди финишировавших.

Победил в гонке пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/united-states-grand-prix-race-recap-1

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Екатерина Савостина все материалы автора
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