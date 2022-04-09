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Сегодня, 12:00

Алонсо считает, что мог попасть в топ-3 по итогам квалификации «Гран-при Австралии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итог квалификации «Гран-при Австралии». В третьем сегменте он попал в аварию и сошел с трассы.

«Думаю, с гидравликой что-то случилось, потому что я не мог переключать передачи, руль стал очень-очень тяжелым — наверное, отключился усилитель.

Не знаю, смогли ли мы сражаться за поул. За топ-3 — точно. Я считаю, что того круга хватало для топ-3, и у нас оставались еще два комплекта свежих шин. Я разочарован. Пожалуй, я проводил свой лучший уик-энд за последние годы, была борьба за поул», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Победил Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а его напарник Серхио Перес стал третьим.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/19508/12585830/australian-gp-qualifying-leclerc-takes-pole-after-alonso-crash-live
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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