Вассер: «Феррари» нужно справиться с проблемой износа резины, и тогда результат придет»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к «Гран-при Бахрейна».

«Мы заранее обсудили вариант с тем, чтобы оставить для Леклера один комплект „софта“ про запас. Мы все знаем, что очки начисляют по воскресеньям, так что для нас было важно подготовиться к гонке. Как мы уже видели раньше, возможность сэкономить свежий комплект шин для гонки в Бахрейне может быть очень важно», — приводит слова Вассера Motorsport.

Также руководитель команды рассказал, чего ждет от гонки.

«Я не знаю, чего ожидать. Да, у меня есть определенные ожидания, но очень трудно предугадать, что случится на самом деле. Мы знаем, что в прошлом на этой трассе страдали от износа шин в гонке — по этой причине мы решили действовать осторожнее и завтра будем стартовать на свежем комплекте. Сезон не закончится завтра вечером, так что нам нужно сохранять правильный настрой и постараться как можно лучше проявить себя по ходу сезона. Нам нужно справиться с проблемой износа резины, и тогда результат придет сам собой», — сказал Вассер.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 мск.