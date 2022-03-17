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Сегодня, 11:31

Ферстаппен рассказал об ожиданиях от квалификации первого этапа нового сезона «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Перед первой гонкой сезона очень много неизвестных деталей. С нетерпением жду квалификации, чтобы посмотреть, где мы окажемся по сравнению с остальными командами», — приводит пресс-служба «Ред Булла» слова Ферстаппена.

«Гран-при Бахрейна» станет первым этапом сезона-2022 «Формулы-1» и пройдет с 18 по 20 марта.

Квалификация состоится в субботу, 19 марта. Начало запланировано на 18.00 (мск).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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