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Сегодня, 13:14

Российский гонщик Смоляр примет участие в новом сезоне «Формулы-3»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Команда «Формулы-3» MP Motorsport заявила, что российский гонщик Александр Смоляр будет выступать в новом сезоне гоночной серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коллектива.

«Мы подтверждаем состав пилотов на сезон 2022 года: Кайо Колле, Александр Смоляр, Куш Маини», — приводит РИА «Новости» текст заявления MP Motorsport.

Ранее сообщалось, что 20-летний Смоляр не сможет участвовать в международных соревнованиях.

Сезон-2022 должен стать для Смоляра третьим в «Формуле-3». Первые два сезона россиянин провел в команде ART, в прошлом сезоне он занял шестое место в личном зачете.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-3» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. Завтра состоятся свободная практика и квалификация, спринт-гонка будет в субботу, а основная гонка — в воскресенье.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220317/smolyar-1778641276.html
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