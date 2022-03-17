Российский гонщик Смоляр примет участие в новом сезоне «Формулы-3»

Команда «Формулы-3» MP Motorsport заявила, что российский гонщик Александр Смоляр будет выступать в новом сезоне гоночной серии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коллектива.

«Мы подтверждаем состав пилотов на сезон 2022 года: Кайо Колле, Александр Смоляр, Куш Маини», — приводит РИА «Новости» текст заявления MP Motorsport.

Ранее сообщалось, что 20-летний Смоляр не сможет участвовать в международных соревнованиях.

Сезон-2022 должен стать для Смоляра третьим в «Формуле-3». Первые два сезона россиянин провел в команде ART, в прошлом сезоне он занял шестое место в личном зачете.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-3» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. Завтра состоятся свободная практика и квалификация, спринт-гонка будет в субботу, а основная гонка — в воскресенье.