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Валттери Боттас: «Для «Альфа Ромео» есть лишь одно направление — вверх»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о целях команды на сезон-2023 и новом болиде C43.

«Мне не терпится вывести машину на трассу. Мне очень нравится наша новая ливрея. Я считаю, расцветка потрясающая, и она стала хорошим развитием прошлогодней. Первый сезон в команде был интересным, мы добились серьезного прогресса, и для нас есть лишь одно направление — вверх, мы должны двигаться выше и становиться лучше. Разумеется, нам есть где прибавить, но я уверен, что мы можем рассчитывать на более высокие результаты в этом году», — приводит слова Боттаса сайт клуба.

Предсезонные тесты «Формулы-1» состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый «Гран-при» 2023 года пройдет там же с 3 по 5 марта.

Сезон-2023 станет для команды последним под спонсорским названием «Альфа Ромео». «Заубер» прекратит сотрудничество с компанией в конце этого года.

Источник: Альфа Ромео
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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