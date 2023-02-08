Организаторы разрешили проводить «Гран-при Лас-Вегаса» до 2032 года

Власти округа Кларк разрешили «Формуле-1» проводить «Гран-при Лас-Вегаса» до 2032 года.

«Думаю, важно отметить, что у нас трехлетний контракт с «Ф-1» — но мы все же рассчитываем на пожизненное соглашение. Мы сможем реализовать все в течение ближайших 10 лет если большинство проголосует за эту идею. Уверен, что те, кто сменит нас, оценят наше дело и продолжат его», — приводит слова комиссара округа Джеймса Гибсона Racer.

По данным источника, этапу в Лас-Вегасе также гарантировали ограничения на улицах и стабильное время мероприятия — движение будут перекрывать «со среды по воскресенье за неделю до Дня благодарения в ноябре с 2023 по 2032 год».

Организаторы также заявили, что гонка принесет в бюджет 1,3 миллиарда долларов. На данный момент продолжаются работы над зданиями паддока.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет предпоследним этапом сезона-2023 и пройти с 17 по 19 ноября. Этап вернется в календарь «Ф-1» впервые с 1982 года.