Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:40

Организаторы разрешили проводить «Гран-при Лас-Вегаса» до 2032 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Власти округа Кларк разрешили «Формуле-1» проводить «Гран-при Лас-Вегаса» до 2032 года.

«Думаю, важно отметить, что у нас трехлетний контракт с «Ф-1» — но мы все же рассчитываем на пожизненное соглашение. Мы сможем реализовать все в течение ближайших 10 лет если большинство проголосует за эту идею. Уверен, что те, кто сменит нас, оценят наше дело и продолжат его», — приводит слова комиссара округа Джеймса Гибсона Racer.

По данным источника, этапу в Лас-Вегасе также гарантировали ограничения на улицах и стабильное время мероприятия — движение будут перекрывать «со среды по воскресенье за неделю до Дня благодарения в ноябре с 2023 по 2032 год».

Организаторы также заявили, что гонка принесет в бюджет 1,3 миллиарда долларов. На данный момент продолжаются работы над зданиями паддока.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет предпоследним этапом сезона-2023 и пройти с 17 по 19 ноября. Этап вернется в календарь «Ф-1» впервые с 1982 года.

Источник: Racer
Формула-1
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валттери Боттас: «Для «Альфа Ромео» есть лишь одно направление — вверх»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости