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Сегодня, 12:21

«Альфа Ромео» представила новый болид на сезон-2023

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болид «Альфа Ромео» на сезон-2023.
Фото «Альфа Ромео»

«Альфа Ромео» провел презентацию нового болида на сезон-2023.

Окраска машины, которая получила название C43, выполнена в красно-черном цвете, заднее крыло будет окрашено в цвет итальянского флага.

Болид «Альфа Ромео» на сезон-2023.
Болид «Альфа Ромео» на сезон-2023.
Болид «Альфа Ромео» на сезон-2023.
Болид «Альфа Ромео» на сезон-2023.

В сезоне-2023 за «Альфа Ромео» будут выступать Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

Сезон-2023 станет для команды последним под спонсорским названием «Альфа Ромео». «Заубер» прекратит сотрудничество с компанией в конце этого года. С сезона-2026 команда начнет стратегическое партнерство с «Ауди», которая уже приобрела миноритарный пакет акций.

Формула-1
Альфа Ромео
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