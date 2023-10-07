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Сегодня, 21:20

Пиастри стал победителем спринта на «Гран-при Катара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Оскар Пиастри.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку на «Гран-при Катара».

22-летний австралиец финишировал с временем 35:01.297.

Второе место занял Макс Ферстаппен (+1,871), который стал трехкратным чемпионом «Формулы-1» после схода его напарника Серхио Переса. Третьим в спринте стал Ландо Норрис из «Макларена» (+8.497).

1. Оскар Пиастри («Макларен») 35:01.297

2. Макс Ферстаппен +0,082(«Ред Булл») +1,871

3. Ландо Норрис («Макларен») +8,497

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11,036

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17,314

6. Карлос Сайнс («Феррари») +18,806

7. Шарль Леклер («Феррари») +19,860

8. Алекс Албон («Уильямс») +19,864

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,180

10. Пьер Гасли («Альпин») +21,742

Формула-1
Оскар Пиастри
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