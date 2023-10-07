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Сегодня, 21:08

Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1» после схода Переса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1».

26-летний нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара».

Единственным, кто математически мог догнать его в личном рейтинге оставался его партнер по команде Серхио Перес, но он сошел с дистанции, столкнувшись с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом.

Ферстаппен завоевал третье чемпионство подряд. Ранее он побеждал в 2021 и 2022 годах.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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