Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1» после схода Переса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1».

26-летний нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара».

Единственным, кто математически мог догнать его в личном рейтинге оставался его партнер по команде Серхио Перес, но он сошел с дистанции, столкнувшись с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом.

Ферстаппен завоевал третье чемпионство подряд. Ранее он побеждал в 2021 и 2022 годах.