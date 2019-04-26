Первая практика "Гран-при Азербайджана" была досрочно завершена, сообщает пресс-служба "Формулы-1". Пилот "Уильямса" Джордж Расселл наехал на дренажный люк, который был недостаточно хорошо закреплен. Люк вылетел и повредил днище его болида.

При этом эвакуатор, который отвозил болид Расселла, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

Организаторы решили не возобновлять гонку. До ее остановки только два гонщика успели проехать быстрые круги: Шарль Леклер (1.47,497) и Себастьян Феттель (1.49,598).

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M – Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.