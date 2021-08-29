Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Пересу разрешили стартовать в гонке «Гран-при Бельгии» с пит-лейна

17:32
Теги:

Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси разрешил пилоту «Ред Булла» Серхио Пересу принять участие в гонке «Гран-при Бельгии». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Перед стартом «Гран-при» по пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил машину. После этого в «Ред Булле» сообщили, что он не сможет стартовать.

Но из-за того, что гонка была отложена на неопределенное время, механики команды успели починить болид, чтобы месиканец смог принять участие в заезде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Президент Эстонии предложила ЕС способ «сдержать Россию»
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли убитой
Певица Анжелика Агурбаш рассказала о допросе в полиции
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд