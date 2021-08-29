Пересу разрешили стартовать в гонке «Гран-при Бельгии» с пит-лейна
17:32
Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси разрешил пилоту «Ред Булла» Серхио Пересу принять участие в гонке «Гран-при Бельгии». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Перед стартом «Гран-при» по пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил машину. После этого в «Ред Булле» сообщили, что он не сможет стартовать.
Но из-за того, что гонка была отложена на неопределенное время, механики команды успели починить болид, чтобы месиканец смог принять участие в заезде.
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