Пересу разрешили стартовать в гонке «Гран-при Бельгии» с пит-лейна

Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси разрешил пилоту «Ред Булла» Серхио Пересу принять участие в гонке «Гран-при Бельгии». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Michael Masi has been in touch with Red Bull and confirms that...



Sergio Perez can start the race from the pit lane ?#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/ngMDijwzrR — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Перед стартом «Гран-при» по пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил машину. После этого в «Ред Булле» сообщили, что он не сможет стартовать.

Но из-за того, что гонка была отложена на неопределенное время, механики команды успели починить болид, чтобы месиканец смог принять участие в заезде.