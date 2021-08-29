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Старт «Гран-при Бельгии» отложен из-за сильного дождя

16:30
Старт «Гран-при Бельгии» отложен из-за сильного дождя. Фото Twitter
Старт «Гран-при Бельгии» отложен из-за сильного дождя. Фото Twitter
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Старт «Гран-при Бельгии» отложен на неопределенное время из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Гонка должна была начаться в 16:00 по московскому времени, но была отложена сначала на 10 минут, а затем еще на 15 минут.

Затем гонщиков отправили на прогревочные круги, однако эта процедура была приостановлена красными флагами. Пилотов отправили на пит-лейн.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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