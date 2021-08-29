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Источник: Райкконен через две недели объявит о завершении карьеры

18:28
Кими Райкконен. Фото Instagram
Кими Райкконен. Фото Instagram
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Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен близок к уходу из «Формулы-1». 41-летний финн намерен объявить о завершении карьеры уже на «Гран-при Италии», который состоится 10-12 сентября, утверждает Canal+.

Его место в команде с сезона-2022 займет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а в немецкую команду из «Уильямса» перейдет Джордж Расселл.

Райкконен — чемпион мира «Формулы-1» (в 2007 году), дважды вице-чемпион мира (в 2003 и 2005 годах) и трижды бронзовый призер (в 2008, 2012 и 2018 годах). Является лидером среди всех пилотов в истории «Формулы-1» по количеству проведенных «Гран-при».

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Иван Шитик все материалы автора

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