Источник: Райкконен через две недели объявит о завершении карьеры
18:28
Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен близок к уходу из «Формулы-1». 41-летний финн намерен объявить о завершении карьеры уже на «Гран-при Италии», который состоится 10-12 сентября, утверждает Canal+.
Его место в команде с сезона-2022 займет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а в немецкую команду из «Уильямса» перейдет Джордж Расселл.
Райкконен — чемпион мира «Формулы-1» (в 2007 году), дважды вице-чемпион мира (в 2003 и 2005 годах) и трижды бронзовый призер (в 2008, 2012 и 2018 годах). Является лидером среди всех пилотов в истории «Формулы-1» по количеству проведенных «Гран-при».
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