«Ред Булл» хочет починить болид Переса перед стартом «Гран-при Бельгии», чтобы он смог принять участие в гонке
17:03
«Ред Булл» по радио обратился к гоночному директору «Формулы-1» Майклу Маси с просьбой разрешить команде починить болид Серхио Переса, чтобы он мог принять участие в гонке.
Перед стартом «Гран-при Бельгии» по пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил машину. После этого в «Ред Булле» сообщили, что он не сможет стартовать.
Однако, начало «Гран-при» было отложено на неопределенное время из-за сильного дождя. Благодаря паузе механики могут успеть починить болид и вернуть мексиканца в гонку.
Сообщается, что Маси решил перепроверить правила, чтобы принять решение.
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