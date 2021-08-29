«Ред Булл» хочет починить болид Переса перед стартом «Гран-при Бельгии», чтобы он смог принять участие в гонке

«Ред Булл» по радио обратился к гоночному директору «Формулы-1» Майклу Маси с просьбой разрешить команде починить болид Серхио Переса, чтобы он мог принять участие в гонке.

A second chance for Checo?



Red Bull are chatting over the radio with Michael Masi about whether or not Perez can, after all, start the race.



They think they can get his car ready, and Masi is double checking the regulations#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/BlQU6ObEKp — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Перед стартом «Гран-при Бельгии» по пути на стартовую решетку гонщик попал в аварию и разбил машину. После этого в «Ред Булле» сообщили, что он не сможет стартовать.

Однако, начало «Гран-при» было отложено на неопределенное время из-за сильного дождя. Благодаря паузе механики могут успеть починить болид и вернуть мексиканца в гонку.

Сообщается, что Маси решил перепроверить правила, чтобы принять решение.