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Сегодня, 22:30

Пересу аннулировали все круги в третьем сегменте квалификации из-за нарушения границ трассы

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали пилота «Ред Булл» Серхио Переса по итогам квалификации, сообщает gpfans.

Ему аннулировали все круги в третьем сегменте и последнюю попытку во втором сегменте. Это произошло из-за того, что гонщик выехал за пределы трассы во втором сегменте квалификации, но стюарды не обратили на это внимание и не списали результат Переса. Таким образом, он откатился с четвертого на десятое место.

В квалификации победил Макс Ферстаппен, вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку Карлос Сайнс.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/86770/perez-austrian-grand-prix-sprint-punishment-after-qualifying-breach/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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