Пересу аннулировали все круги в третьем сегменте квалификации из-за нарушения границ трассы

Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали пилота «Ред Булл» Серхио Переса по итогам квалификации, сообщает gpfans.

Ему аннулировали все круги в третьем сегменте и последнюю попытку во втором сегменте. Это произошло из-за того, что гонщик выехал за пределы трассы во втором сегменте квалификации, но стюарды не обратили на это внимание и не списали результат Переса. Таким образом, он откатился с четвертого на десятое место.

В квалификации победил Макс Ферстаппен, вторым стал Шарль Леклер, а замкнул тройку Карлос Сайнс.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».