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Сегодня, 21:01

Ферстаппен рад завоеванию поула на «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Австрии».

«Ожидание между первой и второй попыткой было очень долгим. А это всегда не очень хорошо, ведь поймав какой-то ритм тебе лучше продолжать гоняться.

Еще упала температура трассы, изменился ветер, но в итоге борьба в квалификации вышла очень плотной.

Я очень рад поулу, но очки все-таки будут присуждать после гонки в воскресенье, а также после завтрашнего спринта. Думаю, у нас отличная машина. Обычно квалификация не является нашим сильнейшим местом, так что я надеюсь, что завтра смогу нормально стартовать и чисто проехать первый поворот. Дальше может случиться что угодно, но я уверен в нашей машине» , — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе время в квалификации показал Шарль Леклер из «Феррари». Третьим оказался его напарник Карлос Сайнс.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648103/austrian-gp-live-updates-from-crucial-friday-with-practice-and-qualifying-before-f1-sprint
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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