Ферстаппен рад завоеванию поула на «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен победой в квалификации «Гран-при Австрии».

«Ожидание между первой и второй попыткой было очень долгим. А это всегда не очень хорошо, ведь поймав какой-то ритм тебе лучше продолжать гоняться.

Еще упала температура трассы, изменился ветер, но в итоге борьба в квалификации вышла очень плотной.

Я очень рад поулу, но очки все-таки будут присуждать после гонки в воскресенье, а также после завтрашнего спринта. Думаю, у нас отличная машина. Обычно квалификация не является нашим сильнейшим местом, так что я надеюсь, что завтра смогу нормально стартовать и чисто проехать первый поворот. Дальше может случиться что угодно, но я уверен в нашей машине» , — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе время в квалификации показал Шарль Леклер из «Феррари». Третьим оказался его напарник Карлос Сайнс.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».