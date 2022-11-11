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11 ноября, 19:03

Сайнс потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бразилии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит штраф в пять позиций на стартовой решетке воскресной гонки «Гран-при Бразилии» за замену элементов силовой установки, сообщает официальный сайт FIA.

На машине испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, который для него стал уже пятым в нынешнем сезоне.

После 20 этапов 28-летний испанец занимает шестую строчку в личном зачете, набрав 212 очков.

Этап в Бразилии станет последнем в сезоне с форматом спринтерской гонки. Квалификация пройдет в пятницу 11 ноября в 22:00 мск.

«Гран-при Бразилии» пройдет на трассе «Интерлагос» с 11 по 13 ноября.

Источник: https://www.fia.com/sites/default/files/decision-document/2022%20Brazilian%20Grand%20Prix%20-%20Offence%20-%20Car%2055%20-%20PU%20element.pdf
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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