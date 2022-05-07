Перес рассказал о недостатках трассы «Гран-при Майами»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о состоянии трассы на «Гран-при Майами».

«Я очень расстроен из-за того, что вне гоночной траектории у машин вообще нет никакого сцепления с трассой. Это неприятно, ведь я думаю, что из-за этого сама гонка может получиться не очень интересной.

Как только ты съезжаешь с гоночной траектории, болид сразу теряет сцепление с трассой. Вне траектории трасса как будто мокрая. Так что гоняться будет сложно. Хотя я думаю, что сама гонка получится интересной. Ведь условия одинаковы для всех", — приводит слова Переса Sky Sports.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.