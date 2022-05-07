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Сегодня, 15:00

Перес рассказал о недостатках трассы «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о состоянии трассы на «Гран-при Майами».

«Я очень расстроен из-за того, что вне гоночной траектории у машин вообще нет никакого сцепления с трассой. Это неприятно, ведь я думаю, что из-за этого сама гонка может получиться не очень интересной.

Как только ты съезжаешь с гоночной траектории, болид сразу теряет сцепление с трассой. Вне траектории трасса как будто мокрая. Так что гоняться будет сложно. Хотя я думаю, что сама гонка получится интересной. Ведь условия одинаковы для всех", — приводит слова Переса Sky Sports.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12606925/miami-grand-prix-follow-live-updates-from-friday-practice-on-f1s-newest-track-as-mercedes-seek-performance-boost
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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