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Сегодня, 19:31

Сайнс извинился перед механиками «Феррари» за аварию во второй практике «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после аварии во второй практике «Гран-при Майами». Он вылетел с трассы в 13-м повороте и врезался в защитный барьер.

«Я рано завершил сессию, но бессмысленно зацикливаться на этом. Чувствую, что машина была конкурентоспособной, и я уверен, что мы сможем показать хорошие результаты. Извинения механикам за дополнительную работу. Мы полностью сосредоточимся на гонке», — написал Сайнс в соцсетях.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.

Источник: https://twitter.com/Carlossainz55?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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