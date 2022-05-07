Сайнс извинился перед механиками «Феррари» за аварию во второй практике «Гран-при Майами»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после аварии во второй практике «Гран-при Майами». Он вылетел с трассы в 13-м повороте и врезался в защитный барьер.

«Я рано завершил сессию, но бессмысленно зацикливаться на этом. Чувствую, что машина была конкурентоспособной, и я уверен, что мы сможем показать хорошие результаты. Извинения механикам за дополнительную работу. Мы полностью сосредоточимся на гонке», — написал Сайнс в соцсетях.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.